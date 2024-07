Quali sono stati tutti gli sponsor sulla maglia della Juventus

TORINO – Per la prima volta da quando è possibile mostrare uno sponsor sulla maglietta la Juventus comincia la stagione senza una scritta che riporti ad un’azienda. Dal 1981, anno in cui è stata autorizzata la presenza di sponsor, la Juve ha sempre avuto un nome sulla maglia, spesso più di uno.

Dal 1981 al 1989 lo sponsor storico fu Ariston, è la maglietta con cui ricordiamo Michel Platinì. Poi, dal 1989 al 1992 fu la volta di Upim, la prima scritta con cui giocò Roberto Baggio, che conncluse l’avventura alla Juve con la scritta Danone, sponsor dal 1992 al 1995.

Alex Del Piero invece, di sponsor sulla maglietta ne ha indossati parecchi. Dal 1995 al 1998 fu la volta di Sony, poi dal 1998 al 2001 si alternarono i marchi legati alle tv a pagamento, D+ e Tele+, con un nuovo intermezzo Sony.

Dal 2001 al 2005 sulla maglie della Juve ci fu Fastweb, prima con Tu Mobile, poi con Tamoil. E Tamoil divenne sponsor principale dal 2004 al 2006, per un paio d’anni in abbinamento con Sky.

Nel 2007 la famiglia Agnelli decide di giocare in casa. Fino al 2010 lo sponsor è infatti New Holland. Poi per due anni si passa al dolce con Balocco, abbinato a Bet Clic. Dal 2012 a ieri si torna a giocare in casa e la sponsorizzazione principale viene affidata a Jeep.

Quest’anno, come detto è la prima volta che capita, si parte senza sponsor. Ovviamente non sono le proposte che mancano, visto che quella della Juve è una delle maglie più ambite al mondo. La questione è che la società sta lavorando per ottenere una sponsorizzazione con cifre davvero monstre e non bisogna avere fretta.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese