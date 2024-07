Festa patronale di Collegno: servizi sanitari chiusi lunedì 22 Luglio 2024

COLLEGNO – In particolare, saranno chiusi per festività i servizi dei distretti sanitari nelle seguenti aree:

Distretto Area Metropolitana Nord: Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria Reale.

Distretto Area Metropolitana Centro: Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta, Villarbasse.

Distretto Area Metropolitana Sud: Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera.

Distretto Val Susa – Val Sangone: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Reano, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio, Sangano, Sant’Ambrogio, Sant’Antonino, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

Chiusure specifiche

Durante la festività, resteranno chiusi i Centri Unici di Prenotazione (CUP), i centri prelievo e i servizi specialistici ambulatoriali, inclusi quelli ospedalieri, come previsto per i giorni festivi.

Servizi di Emergenza

Rimarranno sempre attivi i servizi di emergenza-urgenza e sarà garantita la continuità assistenziale (ex guardia medica), come di norma per i giorni festivi.

I cittadini sono invitati a prendere nota di queste chiusure e a organizzare le proprie necessità sanitarie di conseguenza. Per qualsiasi emergenza, i servizi di pronto intervento saranno disponibili come di consueto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese