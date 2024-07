Let’s To, tessere per lo sport di Torino inviate a destinatari sbagliati: disposto secondo invio

TORINO – È stata spedita nei giorni scorsi alle ragazze e i ragazzi da 14 a 19 anni residenti in città la Torino sport card- Let’s To, tessera pensata per favorire l’accesso all’attività sportiva e ricreativa dei più giovani.

Trattandosi di un invio per sua natura massivo, l’attività è stata svolta da una società esterna a seguito di specifico affidamento contrattuale. Purtroppo, a causa di un errore da parte della società incaricata della distribuzione occorso durante l’invio del documento, che ha generato un disallineamento dei destinatari delle buste con quelli delle tessere, la card risulta essere stata inviata ai destinatari sbagliati.

L’errore nell’invio della prima spedizione è stato comunicato dalla ditta incaricata alla Città nelle ultime ore. È partita così da parte degli uffici dell’amministrazione comunale la necessaria contestazione degli addebiti a suo carico, con l’indicazione ad attivarsi immediatamente per riparare al disservizio recato ai cittadini coinvolti. A breve verrà dunque attivata una nuova spedizione, che recapiterà le tessere con il nominativo corretto di tutti i beneficiari. Soltanto il secondo invio, che arriverà per posta nelle prossime settimane, conterrà la tessera corretta e utilizzabile, come sarà indicato sulla busta e nella lettera di accompagnamento.

Tutti coloro che sono nati tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2010 riceveranno perciò in ogni caso in tempi brevi la tessera con il loro nome che, presentata unitamente ad un documento di identità valido, permetterà di accedere a lezioni di prova, agli impianti sportivi e a visite mediche a prezzi agevolati.

Per informazioni: http://www.comune.torino.it/sportetempolibero/sport/promozionegiovani/index.shtml

