Dal 20 luglio riparte il progetto “Montagne Olimpiche” per potenziare il servizio di guardia medica nelle alte valli del Piemonte

PIEMONTE – Da domani, sabato 20 luglio, riparte il progetto AslTo3 “Montagne Olimpiche”, per potenziare il servizio di guardia medica nelle alte valli del territorio durante il periodo di maggior affluenza turistica estiva.

Il servizio risponde al numero verde 116117 ed è organizzato su diverse sedi, distribuite tra le alte valli Chisone e Susa, con una sede centrale ad Oulx e 5 sedi territoriali a Bardonecchia, Cesana, Pragelato, Sauze e Sestriere. Sono previste due tipologie organizzative, con copertura oraria differente in base al periodo di maggior presenza turistica, con “giorni verdi”, a media affluenza, e “giorni rossi”, ad affluenza turistica straordinaria, per i quali è stato programmato un ulteriore potenziamento. È inoltre prevista la possibilità di visite domiciliari esclusivamente per i pazienti che non possono essere trasportati.

Il progetto interessa l’ampia area delle alte valli Susa e Chisone, composta dai sei Comuni dell’Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea (Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere) e dai Comuni dell’alta Val Susa (Oulx, Bardonecchia e Salbertrand). Coinvolge inoltre i Comuni della Val Sangone, con un servizio di guardia medica turistica attivo presso la sede di Giaveno.

Il servizio è gratuito per i cittadini residenti o per gli assistiti dai Medici di Medicina Generale dell’AslTo3, mentre per gli altri cittadini prevede il pagamento di 25 € per le visite ambulatoriali e di 50 € per le visite a domicilio. Per le urgenze è a disposizione il numero 112. È possibile rivolgersi anche ai Medici di Medicina Generale, negli orari dei loro ambulatori, con le stesse modalità e tariffe previste per il servizio di Guardia Medica turistica. Tutti i dettagli su sedi, orari e modalità di accesso sono indicati sul sito dell’AslTo3.

