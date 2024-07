Controlli sui mezzi pubblici di Torino: 598 violazioni accertate

TORINO – 192 mezzi pubblici controllati e 5.760 passeggeri sottoposti a verifica dei titoli di viaggio da cui sono derivate 598 violazioni accertate, 3 accompagnamenti al Comando Generale di soggetti privi di documenti di identità e 2 denunce all’Autorità Giudiziaria per ‘resistenza a Pubblico Ufficiale’ e ‘Rifiuto di generalità’.

Sono i primi risultati del servizio “Linea Sicura” messo in campo dalla Polizia Locale in collaborazione con Gtt per un’attività congiunta di controllo sui mezzi pubblici volta a garantire la sicurezza dei passeggeri, dei controllori e la verifica del regolare possesso dei titoli di viaggio.

L’attività è partita il 16 maggio scorso, dopo aver individuato le fermate di riferimento, ed è proseguita con cadenza settimanale prevedendo, in supporto al personale di Gtt, la partecipazione congiunta di agenti della polizia locale appartenenti ai Comandi territoriali, al Reparto Radio Mobile, all’Aliquota Pronto Impiego, al Reparto di polizia giudiziaria e al Reparto Operativo Specialistico, nonché gli agenti dell’unità cinofila. I controlli riprenderanno a settembre.

“Un trasporto più veloce, intermodale, sostenibile, e sicuro – spiega l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta – è tra gli obiettivi che ci siamo dati costruendo il Nuovo Trasporto Torino, un piano che guarda al 2030 e vuole traghettare la Città verso un sostanziale miglioramento del servizio. Tra le tante attività programmate, che vanno dal cambio mezzi, al ridisegno delle linee, alla digitalizzazione del servizio, si inserisce il progetto ‘Linea sicura’ di lotta all’evasione e di miglioramento dell’esperienza di viaggio”.

“L’obiettivo di questo servizio – spiega l’assessore alla polizia locale Marco Porcedda- è quello di garantire la legalità a bordo dei mezzi più frequentati, supportando Gtt nella verifica del regolare possesso dei titoli di viaggio e affiancando un’attività di controllo e prevenzione dei reati”.

