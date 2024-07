Treni in arrivo e in partenza da Torino in ritardo, caos per i viaggiatori

TORINO – Giornate di passione per i viaggiatori. Si susseguono i disagi e i problemi per chi deve spostarsi in treno: che sia per il down informatico globale o per problemi sulla linea ferroviaria, i treni in arrivo e in partenza da Torino risultano in grande ritardo.

Questa mattina, poco prima delle 10, la circolazione è stata rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi del nodo di Firenze che hanno impedito il regolare traffico ferroviario a Firenze Campo Marte. Situazione che ha richiesto l’intervento dell’Autorità giudiziaria e il conseguente accumulo di ritardo dei treni a lunga percorrenza; cancellazioni e limitazioni per i regionali.

Solo intorno alle 15:15 la circolazione è tornata regolare dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Da Trenitalia fanno sapere che i treni Alta Velocità, di cui alcuni instradati sulla linea convenzionale Roma – Firenze, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 150 minuti. I treni Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 150 minuti.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 8513 Bolzano (5:50) – Roma Termini (11:10)

• FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)

• FR 8509 Sibari (6:27) – Bolzano (15:48)

• FR 9466 Trieste Centrale (6:39) – Roma Termini (12:00)

• FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

• FR 9414 Salerno (7:13) – Venezia Santa Lucia (13:34)

• FR 9620 Benevento (7:13) – Milano Centrale (12:24)

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48)

• FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50)

• FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50)

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (18:56)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10)

• FR 8503 Brescia (8:47) – Roma Termini (13:05)

• FR 9618 Roma Termini (8:50) – Milano Centrale (11:58)

• FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20)

• FR 9514 Salerno (9:23) – Torino Porta Nuova (16:00)

• FR 9308 Roma Termini (9:25) – Torino Porta Nuova (14:20)

• FR 9617 Milano Centrale (9:35) – Roma Termini (12:34)

• FR 8508 Roma Termini (9:50) – Brescia (14:00)

• FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:14)

• FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06)

• FR 9624 Roma Termini (10:20) – Milano Centrale (13:35)

• FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) – Napoli Centrale (15:48)

• FR 9416 Roma Termini (10:35) – Venezia Santa Lucia (14:34)

• FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10)

• IC 1523 Prato Centrale (9:59) – Napoli Centrale (16:09)

Il treno FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08) non ferma a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia; I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03).

Il treno Italo 9919 Torino Porta Nuova 07:20 – Reggio Calabria 19:18 ha accumulato un ritardo di 71 minuti.

Problemi anche sulla Torino-Genova

Problemi anche sulla linea Torino – Genova: circolazione rallentata dalle ore 15:45 per la presenza di arbusti sulla linea ferroviaria tra Asti e Felizzano.

Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese