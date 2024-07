Il pavimento di un appartamento crolla e finisce nel negozio sottostante, dichiarati inagibili

TORINO – Non ci sono stati feriti, per fortuna, nel crollo del pavimento di un appartamento nel centro di Torino. È quanto accaduto nella tarda serata di ieri al primo piano di in un palazzo all’angolo tra via Bertola e piazza Arbarello.

Nel crollo, il pavimento è finito nel negozio di abbigliamento sottostante che, proprio per la tarda ora, per fortuna era vuoto, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere diverse.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici del comune oltre ai sanitari. Appartamento e negozio sono stati, chiaramente, dichiarati inagibili.

