Per il campione Pecco Bagnaia e la compagna Domizia è il giorno del sì, le nozze da favola a Pesaro

PESARO – Anche per il campione mondiale di MotoGp Pecco Bagnaia e per la sua compagna Domizia Castagnini è arrivato il giorno tanto atteso: i due giovani si sono sposati oggi a Pesaro. Francesco e Domizia, insieme ormai da otto anni, si sono conosciuti a Chivasso, città natale del campione, tramite la sorella di lui.

Il trasferimento di Pecco dal Piemonte alle Marche risale a nove anni fa, per allenarsi con Valentino Rossi.

E a Pesaro, nella città che ormai da anni li ha adottati, Pecco e Domizia sono convolati a nozze – un matrimonio blindatissimo – partendo dalla celebrazione in Duomo, si sposteranno poi nella location da sogno scelta per accogliere il ricevimento e i tanti ospiti arrivati nella città marchigiana per festeggiare i neo sposi.

Dal banchetto agli ospiti di spicco

Immersa in un paesaggio d’incanto, la festa matrimoniale si svolgerà nella prestigiosa Villa Imperiale, antica residenza dei Duchi di Urbino. Qui, oltre agli sposi, sono protagonisti anche il menu dello chef stellato Massimo Bottura e la torta nuziale del pasticcere, altrettanto stellato, Fabrizio Galla.

Tra gli ospiti vip presenti Valentino Rossi, Gianmarco Tamberi, Luca Marini, e gli altri piloti della Moto Gp con le proprie compagne.

La beneficienza

Due sposi dal cuore grande: il campione di motociclismo e la moglie Domizia Castagnini hanno deciso di devolvere in beneficenza il ricavato dei regali del loro matrimonio che andrà a UGI – Unione Genitori Italiani Odv. A sua volta UGI destinerà il ricavato per l’allestimento di una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese