Calcio, ufficiale l’arrivo di Ché Adams al Torino

TORINO – Il Toro ha un nuovo attaccante: entra ufficialmente in squadra il calciatore Ché Adams.

Come si legge sul sito ufficiale di Torino FC, «Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Ché Adams. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027».

Ché Adams entra in squadra da svincolato, dopo cinque anni passati al Southampton. Classe ‘96, è nato a Leicester, in Inghilterra ed è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Coventry City, St Andrews, Oadby Town ed Ilkeston. Acquistato nel novembre 2014 dallo Sheffield United, con la squadra ha disputato due stagioni di League One, per poi giocare dal 2016 tre campionati di Championship con i Blues. Nel luglio 2019, c’è stato l’approdo al Southampton, con cui ha esordito in Premier League il 10 agosto 2019 nel match contro il Burnley. Con i Saints, tra campionato e coppe, ha collezionato 191 presenze e 48 reti. Nell’ultima stagione, infine, la sua presenza è stata fondamentale per il ritorno in Premier del Southampton, grazie ai suoi 17 gol in 46 partite.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese