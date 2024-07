Castelletto d’Orba: incidente sul lavoro, perde la vita un operaio di 22 anni

CASTELLETTO D’ORBA – Un giovane di 22 anni ha perso la vita precipitando da una impalcatura. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi in una ditta di produzione di bancali dove lavorava il 22enne.

Per cause in fase di accertamento, il giovane – residente a Silvano d’Orba – ha fatto un volo di 5 metri mentre era impegnato a rimuovere alcune lamiere. Le sue condizioni sono subito apparse critiche. Sul posto si sono portati immediatamente i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo; successivamente è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria. Purtroppo tutti i tentativi di salvarlo sono stati vani, troppo gravi le ferite riportate.

Su quanto accaduto ora indagano i carabinieri e i tecnici dello Spresal.

