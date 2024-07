Incidente sulla tangenziale di Torino: autocarro finisce fuori strada, traffico in tilt

TORINO – Questa mattina, intorno alle 7:30, un incidente ha paralizzato il traffico sulla tangenziale di Torino.

Il sinistro è stato causato dal conducente di un autocarro che procedeva in direzione Milano, che ha perso il controllo del mezzo nel tratto di strada tra Borgaro e Caselle, finendo fuori dalla carreggiata.

Il veicolo è precipitato nella scarpata a bordo strada. Fortunatamente, l’autista non è rimasto ferito e non sono stati coinvolti altri veicoli. Al momento, però, si registrano lunghe code sulla tangenziale in direzione nord. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari dell’Ativa. Per la rimozione del mezzo pesante, che si trova al momento incastrato tra la vegetazione, sarà necessario l’intervento di veicoli specifici.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese