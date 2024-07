La gup di Verbania non decide, per la tragedia del Mottarone bisogna riformulare le accuse

VERBANIA – La prossima udienza per il processo sulla tragedia del Mottarone è stata fissata per il 12 settembre. Intanto, però, la gup di Verbania, Rosa Maria Fornelli ,non ha preso alcuna decisione in merito alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti delle otto persone, imputare per la strage, tra cui due società.

Un vero colpo di scena. Non solo, la giudice ha invitato la procura di Verbania a modificare i capi di imputazione, in quanto ritiene – come riportato da alcuni organi di stampa- che vadano escluse l’aggravante dell’antinfortunistica e la sussistenza dei reati dolosi.

Una decisione che accoglie in parte le tesi difensive: per la gup le accuse vanno contestate come disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Tutto questo potrebbe tradursi in un alleggerimento della posizione degli indagati.

