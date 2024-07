Giovanni Barosini al Giffoni dove sono in giuria due studenti Alessandrini

TORINO – Il Giffoni Film Festival dal 1971 è un evento internazionale dedicato ai bambine e bambini e alle famiglie, insomma un’occasione di grande richiamo per le nuove generazioni, come testimoniano le 360mila presenze registrate lo scorso anno, che procurano notevoli benefici al territorio, che da quest’anno, già dallo scorso 19 luglio e sino a domenica 28 per la prima volta vede anche la partecipazione di una qualificata rappresentanza alessandrina.

Infatti, l’I.T.I.S. Volta in collaborazione con la Città di Alessandria ha già inviato due studenti quali componenti della Giuria “Giffoni Experience”, una buona opportunità per i giovani alessandrini di apprendere i meccanismi e soprattutto lo spirito della manifestazione, il cui tema attuale è “L’illusione della distanza”, che come sempre promuove la conoscenza delle diverse professioni legate al cinema.

Si tratta di un primo concreto passo, che fa seguito alla presa di contatto promossa dal Vice Sindaco della Città di Alessandria Giovanni Barosini, che lo scorso anno si era incontrato, in allora in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, con l’ideatore dell’evento Claudio Gubitosi.

“Questo inserimento a pieno titolo nell’affascinante esperienza del Giffoni Film Feestival”, dichiara dal Vice Sindaco della Città di Alessandria Giovanni Barosini che nei prossimi giorni raggiungerà i luoghi del Festival, “Vuol essere concreto punto di partenza per costruire insieme un percorso in cui saranno sempre protagonisti le giovani ed i giovani, avvicinando così quelli alessandrini al mondo del cinema, auspico con il coinvolgimento della Consulta Giovanile. L’intenzione dichiarata per l’anno prossimo anno è quello di stipulare una convenzione con il Comune di Alessandria per esportare uno “spaccato” del Festival, favorendo l’educazione ai linguaggi artistici e audiovisivi, promuovendo iniziative per contrastare il disagio giovanile, offrendo un approccio serio all’industria cinematografia. Il progetto cinema del Giffoni Film Festival è un valore utile per favorire lo sviluppo culturale e sociale della comunità e questa proposta può affiancarsi in modo fruttuoso all’impegno già profuso da questa Amministrazione a seguito della convenzione stipulata con la Fondazione Film Commission Torino Piemonte, intesa a rendere sempre più attrattivo il nostro territorio sia per le produzioni cinetelevisive, sia per gli appassionati di cinema, sia per quanti possono scoprire le nostre proposte paesaggistiche grazie al cineturismo”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese