Nuovo blitz artistico di Andrea Villa a Torino dopo i fatti di Casapound: “Non appenderti a un’idea sbagliata, ripudia il fascismo”

TORINO – “Non appenderti a un’idea sbagliata, ripudia il fascismo”: questo il messaggio affisso dallo street artist Andrea Villa da alcune ore in corso Regina Margherita 52, a Torino.

Il manifesto contro il fascismo era già stato affisso in passato, ma ora il tema è tornato di calda attualità dopo l’aggressione fascista al giornalista de La Stampa Andrea Joly: “A distanza di 10 anni ho voluto riproporre il mio manifesto “Rifiuta il fascismo” in solidarietà al giornalista Andrea Joly, vittima di aggressione da parte degli attivisti di Casapound. – spiega Villa – Come artista mi dichiaro apertamente antifascista e sostengo sempre la libertà di stampa, soprattutto in questo periodo storico.”

