MeToo in Circoscrizione 2 a Torino: quattro consigliere denunciano molestie

TORINO – Nuovo caso di “MeToo” scuote la Circoscrizione 2 di Torino (Santa Rita-Mirafiori). Quattro consigliere hanno deciso di denunciare pubblicamente le molestie subite da alcuni colleghi uomini durante l’ultima seduta dell’assemblea, tenutasi martedì 23 luglio 2024.

“Allusioni e avances dai colleghi uomini”, questo il titolo della lettera letta in aula da Sara Russo (Partito Democratico), Rita Grimaudo (Movimento 5 Stelle), Anastasia Guarna (Partito Democratico) ed Elena Variara (Sinistra Ecologista). Le quattro donne hanno descritto episodi di allusioni sessuali, avances insistenti e messaggi provocatori sui cellulari, costringendole a modificare il loro comportamento quotidiano, il modo di vestire e a limitare le interazioni per evitare incontri sgradevoli.

“Queste molestie provengono da un ristretto numero di colleghi maschi, ma avvengono nell’indifferenza degli altri presenti,” hanno precisato le consigliere. Hanno inoltre espresso la volontà di denunciare i fatti alle autorità competenti, preferendo per ora non fare nomi specifici.

L’intervento del sindaco Stefano Lo Russo non si è fatto attendere: “Condanniamo tutto fermamente, adesso si agisca con trasparenza e severità.” Il sindaco ha sottolineato l’importanza di affrontare questi episodi con la massima serietà, assicurando che verranno prese tutte le misure necessarie per garantire un ambiente di lavoro rispettoso e sicuro.

Le consigliere hanno indirizzato la loro lettera al presidente dell’assemblea, Luca Rolandi, chiedendo interventi concreti per mettere fine a questa situazione insostenibile. “Non possiamo più tollerare questo clima di molestie e discriminazione,” hanno dichiarato, richiedendo un’azione immediata per ripristinare un ambiente di lavoro dignitoso e rispettoso per tutti i membri dell’assemblea.

