Pigiama Run 2024: il 20 settembre anche a Novara si corre per i bambini malati di tumore

NOVARA – Venerdì 20 settembre 2024, per la prima volta, Novara ospiterà la Pigiama Run, una corsa e camminata in pigiama organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) per sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie. L’evento si svolgerà contemporaneamente in oltre 40 città italiane.

L’apertura del village di intrattenimento e accoglienza è prevista per le ore 17 in piazza Puccini, con la partenza della corsa alle ore 19. LILT Novara ODV, in collaborazione con il Comune di Novara e diverse associazioni locali, organizza l’evento, che è giunto alla sua sesta edizione e si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori pediatrici durante il mese di settembre, dedicato a livello mondiale al gold ribbon, simbolo della lotta contro il cancro infantile.

Giuseppina Gambaro, Presidente di LILT Novara, ha dichiarato: «La Pigiama Run è un evento di solidarietà per manifestare affetto e vicinanza ai bambini che passano le giornate in pigiama negli ospedali e alle loro famiglie. A Novara, è anche un’importante occasione di collaborazione tra associazioni». Tra queste, UGI Novara, ABIO Novara, Il Pianeta dei Clown e molte altre, tutte unite per lavorare in rete a favore dei piccoli pazienti.

I fondi raccolti saranno destinati a fornire sussidi economici alle famiglie più fragili con bambini malati di tumore, su segnalazione dell’Istituto di Oncologia Pediatrica, delle associazioni pediatriche collegate e dei servizi sociali.

Testimonial nazionali dell’edizione di quest’anno saranno Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. A Novara, l’evento vedrà il supporto delle giocatrici della Igor Volley Novara, dello scrittore Alessandro Barbaglia e del creator funambolo Turbo Paolo.

L’evento

Il village di piazza Puccini offrirà attività ludiche, ricreative, musica e intrattenimento a cura di Radio City4You, media partner dell’evento. Il percorso della corsa, lungo circa 4 km, attraverserà le vie del centro storico e il Parco dei Bambini, per poi tornare in piazza Puccini, dove i partecipanti potranno godere di un momento di festa e un aperitivo in musica.

La Pigiama Run è aperta a tutti: adulti, bambini, associazioni sportive, corridori e non, con le parole d’ordine che sono allegria, divertimento, benessere e solidarietà. La donazione minima per l’iscrizione è di 15 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini under 7. Ogni iscritto riceverà un pettorale, il pacco gara della manifestazione e omaggi dagli sponsor.

Per iscriversi, visitare il sito www.pigiamarun.it/novara o chiamare il numero 0321 35404 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

