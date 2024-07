Vladimir Luxuria insultata per le foto in bikini: “Fatevi una vita!”

TORINO – Vladimir Luxuria, la direttrice artistica del Lovers Film Festival ha postato alcune foto di lei in bikini, struccata e al naturale, che però non tutti hanno apprezzato. Molti commenti sotto al post Instagram la insultano, alcuni chiedendole di mettersi dei pantaloncini. L’ex parlamentare non ha fatto attendere la risposta e in un secondo post in bikini sulla spiaggia di Poetto in Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze senza dimenticare il lavoro, ha risposto agli “haters, gli sfigati e i frustrati dei social: fatevi una vita!”.

Molti anche i commenti di solidarietà da parte di coloro che l’apprezzano e alcune belle testimonianze della persona Vladimir Luxuria, senza considerare il suo orientamento sessuale. Si è espresso anche il conduttore televisivo Gene Gnocchi che in un commento con un cuore sostiene la posizione di Luxuria.

