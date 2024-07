Edisu Piemonte pubblica il bando per le borse di studio 2024/25: importi aumentati e nuove agevolazioni

TORINO – Edisu Piemonte ha appena pubblicato il nuovo Bando per le Borse di Studio e il Servizio Abitativo per l’Anno Accademico 2024/25, con l’obiettivo di ampliare l’accesso al diritto allo studio nella regione. Le domande per ottenere le borse di studio possono essere presentate fino alle ore 12 di martedì 3 settembre attraverso il sito ufficiale di Edisu Piemonte, all’indirizzo www.edisu.piemonte.it, accedendo all’area “Servizi online” tramite SPID o CIE.

Il bando conferma la soglia ISEE di 26.306,25 euro introdotta l’anno scorso, che ha permesso di ampliare la platea dei beneficiari dei servizi di diritto allo studio. Tra le principali novità di quest’edizione, si segnala l’aumento degli importi delle borse di studio, adeguati secondo l’andamento dell’indice Istat. Gli importi sono ora i seguenti: fino a 7.900 euro per gli studenti fuori sede (+400 euro rispetto al 2023), 4.500 euro per i pendolari (+241 euro) e fino a 3.100 euro per gli studenti in sede (+160 euro).

Un’altra novità rilevante del bando 2024/25 è la possibilità per gli studenti iscritti a tempo parziale di accedere alla borsa di studio, con importi variabili tra 600 e 1.400 euro. Inoltre, è stata introdotta una sezione dedicata ai contributi straordinari per studenti e studentesse con invalidità pari o superiore al 46%, con un incremento delle erogazioni rispetto ai valori standard.

Nella scorsa edizione del bando, sono state assegnate 17.860 borse di studio, con uno stanziamento complessivo di 92.106.437 euro, accogliendo il cento per cento delle domande idonee ricevute.