Il tessuto biellese veste gli atleti egiziani alle Olimpiadi di Parigi

PARIGI – Il Lanificio Subalpino, una piccola ma dinamica realtà aziendale biellese fondata nel 1975 e con sede a Quaregna Cerreto, porterà un tocco di Biella alle Olimpiadi di Parigi. L’iconico tessuto “seersucker” è stato scelto dallo stilista Ettore Veronese, direttore creativo di Concrete Fashion Group, per le divise di rappresentanza degli atleti e dello staff egiziani alle Olimpiadi e Paralimpiadi Parigi 2024.

Il gruppo egiziano, leader nel settore della confezione, ha collaborato con Veronese e con i tessuti Subalpino per creare le divise ufficiali della nazionale egiziana, vestendo 400 persone tra atleti e staff. «Ho scelto il tessuto biellese per realizzare l’abito formale di rappresentanza» spiega lo stilista «con giacca monopetto a un bottone e tre tasche a toppa, taschino ricamato e un nastro a gros-grain sulla manica e sul pendaglio dei pantaloni che richiama i colori della bandiera egiziana: bianco, rosso, nero».

Il progetto, presentato da Veronese al Ministro dello Sport e della Gioventù egiziano Ashraf Shoby, ha riscosso grande successo. «Collaboriamo con Ettore Veronese da 15 anni e siamo felici che il nostro tessuto, un articolo storico di Subalpino, sia stato scelto per questo progetto» commenta Andrea Rosa, alla guida del lanificio con Alberto Tamburrano. «Il “seersucker” è un tessuto in cotone bistretch adatto alla produzione di abiti, giacche, pantaloni e camicie, che garantisce prestazioni e comfort elevatissimi. È un tessuto iconico per Subalpino, che lo produce da molti anni ed è riconosciuto leader a livello mondiale».

Grazie a questa prestigiosa collaborazione, il Lanificio Subalpino porta l’eccellenza biellese sulla scena internazionale delle Olimpiadi, dimostrando come la qualità e la tradizione possano incontrare la modernità e l’innovazione.

