“Io Sono Barriera”: grande successo per la giornata di pulizia e cura del quartiere torinese

TORINO – Circa 400 cittadini e giovani hanno preso parte oggi a “Io Sono Barriera“, una significativa giornata di pulizia e cura del quartiere di Barriera di Milano a Torino. L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia Regina della Pace e dal Sermig con il supporto di Amiat Gruppo Iren, ha visto una massiccia partecipazione che va oltre le aspettative e dimostra l’impegno della comunità verso il miglioramento del proprio territorio.

Il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha aperto l’evento, sottolineando l’importanza di iniziative come questa per rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni. «Siamo in tanti a prenderci cura di Barriera, iniziando dalla pulizia delle strade» ha dichiarato don Andrea Bisacchi, parroco della Parrocchia Regina della Pace. «È un atto di educazione civica e di speranza che coinvolge la buona volontà della gente e i giovani che hanno deciso di dedicare il loro tempo al servizio del quartiere».

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva dei residenti del quartiere e dei giovani volontari del Sermig, giunti da tutta Italia per trascorrere un periodo di servizio e formazione all’Arsenale della Pace di Torino. Amiat Gruppo Iren ha fornito il materiale necessario per le operazioni di pulizia e si è occupata dello smaltimento dei rifiuti raccolti durante la giornata. Paola Bragantini, Presidente di Amiat Gruppo Iren, ha espresso orgoglio per la collaborazione, sottolineando l’importanza di sensibilizzare i partecipanti riguardo al rispetto dell’ambiente e del territorio. «Questa iniziativa rappresenta una positiva alleanza tra la nostra azienda e i cittadini, fondamentale per garantire l’efficacia e la durata delle attività di pulizia» ha affermato Bragantini.

La giornata di oggi non solo ha contribuito a rendere il quartiere più pulito e accogliente, ma ha anche rafforzato il senso di comunità e collaborazione tra diverse generazioni e realtà locali.

