Seconda giornata al Trofeo della Mole 2.0, avanza in semifinale il torinese Hegor di Gioia tra i Quad

TORINO – La seconda giornata del Trofeo della Mole 2.0 di tennis in carrozzina, organizzato dalla SSD Volare in collaborazione con ITF International Tennis Federation e FITP Federazione Italiana Tennis e Padel e con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino e Comitato Italiano Paralimpico, non ha riservato grosse sorprese: in tutte le categorie in singolo, infatti, sono avanzate le teste di serie più forti; nel frattempo, hanno preso il via sia i tabelloni in doppio che quelli di consolazione.

Tra gli Open, avanzano in semifinale il tedesco Anthony Dittmar (testa di serie numero 1), il marocchino Said Himam (#2) e il sudcoreano Ji-Hwan Lee (#3): il primo ha sconfitto il francese Romain Boittiaux (#5) per 6-1 6-1, il secondo l’italiano Ivan Tratter per 6-1 6-3 e il terzo Luca Paiardi per 6-2 6-0; termina dunque ai quarti di finale il sogno del torinese di entrare tra i primi quattro atleti del torneo.

Tra le Donne, passano il turno Viktoriia Lvova (testa di serie numero 1), la francese Sandrine Paulin Cauderon (#2) e la sudcoreana Yu-Joun Park (#3): la prima ha sconfitto la britannica Ellie Robertson per 6-1 6-0, la seconda la turca Zeliha Aksak per 6-3 6-1 e la terza Maria Vietti per 6-3 6-2; anche per quest’ultima, vale lo stesso discorso “territoriale” di Paiardi.

Continua, invece, l’avventura al Trofeo della Mole 2.0 per un altro torinese: Hegor Di Gioia. Dopo aver ottenuto il secondo posto nella scorsa edizione tra i Quad, infatti, grazie alla vittoria per 5-7 6-1 6-1 su Mariagrazia Lumini ha staccato il pass per la semifinale di domani. Con lui ci saranno il britannico testa di serie numero 1 Oliver Cox (6-1 6-1 sull’argentino Leandro Oscar Bas), il sudcoreano numero 2 Myung-Je Kim (6-1 6-2 sullo svizzero Timo Brechbuehl) e l’argentino numero 3 Gonzalo Enrique Lazarte (6-3 6-3 sul turco Serdar Antac).

È quindi completo il quadro delle semifinali in singolare in programma domani al Circolo della Stampa – Sporting in Corso Giovanni Agnelli 45 a Torino: tra gli Open si affronteranno Dittmar contro Tadeusz Kruszelnicki (Polonia, testa di serie numero 4) e Lee contro Himam. Tra le Donne sarà Lvova contro Park e Paulin Cauderon contro Emily Donnan (Gran Bretagna). Tra i Quad, infine, toccherà alle sfide tra Cox e Lazarte e tra Di Gioia e Kim.

Domani ci saranno anche i primi verdetti, con i Campioni in doppio e quelli dei tabelloni di consolazione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese