Tragico malore in montagna: muore escursionista francese ai piedi del Monte Rosa

MACUGNAGA – Un uomo di 66 anni, di nazionalità francese, è deceduto questa mattina nelle montagne di Macugnaga (VCO), nella zona del lago delle Fate in Val Quarazza, a circa 1.300 metri di altitudine, ai piedi del Monte Rosa.

L’uomo stava affrontando il giro del Monte Rosa insieme alla moglie quando ha accusato un malore improvviso. Nonostante i tempestivi interventi del soccorso alpino e dei sanitari dell’eliambulanza, ogni tentativo di soccorso è stato purtroppo inutile.

L’incidente è avvenuto in una delle aree più scenografiche ma impegnative delle Alpi, dove la difficoltà del percorso e le condizioni ambientali possono rappresentare sfide significative per gli escursionisti. L’episodio sottolinea l’importanza di prestare attenzione alla propria condizione di salute durante le escursioni in alta montagna.

