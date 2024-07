Verso il bicentenario del Museo Egizio di Torino: un nuovo volto tra storia e innovazione

TORINO – In occasione dei festeggiamenti per i 200 anni del Museo Egizio, il direttore Christian Greco ha presentato il progetto della Galleria dei Re. Tra le novità principali, il recupero dell’ingresso storico con elementi esoterici e il miglioramento dell’illuminazione, con finestre aperte su piazza Carignano e sul cortile interno. Le statue saranno ribassate per un contatto più intimo con il pubblico.

La piazza egizia, inizialmente prevista per il 2024, sarà completata tra giugno e settembre 2025. Inoltre, sarà allestito un Info Point condiviso con l’Accademia delle Scienze, e il portico barocco ospiterà una nuova libreria. Saranno rimossi alcuni elementi per rendere visibile il muro romano. Il giardino antico egizio e la zona immersiva digitale saranno aggiunti nel 2025.

L’accesso alla piazza, alla libreria, al giardino, all’ipogeo e al tempio di Ellesija sarà gratuito, offrendo così un’esperienza culturale accessibile a tutti.

