Borgate dal Vivo: Gnut&Giancursi, musica e poesia al Lago dei Camosci

SANT’ANTONINO DI SUSA – Una vera chicca per appassionati della musica d’autore, ieri sera al Lago dei Camosci, poco fuori Sant’Antonino di Susa, per Borgate dal Vivo, che ormai da diversi anni tiene viva l’estate con i suoi pregevoli eventi.

Claudio Domestico, in arte Gnut, è molto di più di un semplice cantautore. Di sicuro è un nostro amico e lo è delle nostre terre che ha visitato di recente, passando per Rivolimusica- Scene del Vivo qualche mese fa. Musicista, viaggiatore e chitarrista, da vero autodidatta non poteva che “sposarsi” perfettamente con Gigi Giancursi, ex Perturbazione ed ora musicista indipendente al soldo dell’arte e della passione.

Un contesto incantevole per una calda serata di luglio, tra camosci e leprotti ecco il connubio tra la musica napoletana (e non solo) reinterpretata in chiave Gnut e la musica di Gigi. Un’occasione più unica che rara per sentire le perle di Claudio come “Nu poco ‘e bene” e “L’orso ‘nnammurato” dalla collaborazione con Alessio Sollo, poeta e cantante napoletano e leader dei The Colletivo. Ad alternarsi momenti magici del repertorio dei Perturbazione come “Del nostro tempo rubato” e “Agosto”, cantata da Gnut nel momento più toccante della serata. In mezzo alcuni dei pezzi da “Cronache dell’abbandono” album solista del 2017 di Gigi Giancursi, che non ha potuto esimersi dal fare “Sei di Rivoli se…” da Rovesciate la sua ultima produzione.

Lontano dal logorio della vita moderna è sempre bello poter fruire di arte e musica in contesti di questo tipo, dove puoi sdraiarti su un prato verde e godere di uno spettacolo così, lontano dai rumori e dal tempo.

Borgate dal Vivo continua con una ricca edizione quest’anno, ecco i prossimi eventi.

Sabato 27 Luglio / Avigliana (TO), Piazza Conte Rosso

Fabio Celenza show

Domenica 28 Luglio / Sant’Ambrogio di torino (TO), Parco Emozionale del

Cosa fanno le femmine in bagno live con Guido Catalano e Matteo Castellan

Venerdì 2 Agosto / Lagnasco (CN), Castello

Che ci faccio qui in scena con Domenico Iannacone

Venerdì 23 Agosto / Villar Focchiardo (TO), Filatoio di Caraglio

Storie vere al 97& con Alessandro Barbaglia

Sabato 31 Agosto / Almese (Torino), Parco Robinson

Gio Evan – Moksa Bar – Dopo 16 pieni assai Gio ti aspetta ad Almese!

Domenica 1° settembre / Almese (Torino), Parco Robinson

Alice nel Parco delle Meraviglie

