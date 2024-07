Giovane accoltellato al cuore durante una rissa a Torino: salvato dai cardiochirurghi del San Giovanni Bosco

TORINO – Una lacerazione al cuore che poteva essere fatale. Un giovane di 18 anni durante una rissa che ha coinvolto una quindicina di persone in corso Francia la scorsa notte, è stato accoltellato da un 21enne.

Immediati i soccorsi che l’hanno prima trasportato all’ospedale Maria Vittoria dove è stato stabilizzato dai medici Sonia Zoanetti e Fabio De Iaco, e dal cardiologo Vincenzo Cusenza. Attivato la rete di emergenza della cardiochirurgia di Asl città di Torino, il 18enne è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco, dove lo aspettavano già in sala operatoria Antonio Campanella e Fabrizio Scalini del team del dottor Matteo Attisani con gli anestesisti Alberto Capisani e Michele Autelli. In due ore di intervento è stata suturata la lacerazione al cuore procurata dalla lama.

Il giovane paziente è stato poi trasferito in Rianimazione, diretto dal dottor Sergio Livigni, dove poche ore dopo è stato estubato. “È un episodio che dimostra come il coordinamento sinergico tra le unità operative e la costituzione di una rete funzionale alla gestione delle emergenze in Cardiochirurgia consenta la gestione rapida ed efficace di situazioni estremamente critiche, in cui un ritardo anche solo di pochi minuti può costare la vita del paziente” spiega al Corriere il dottor Attisani.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese