A fuoco un allevamento di maiali a Sanfront: le fiamme partite dal tetto

SANFRONT – Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, domenica 28 luglio, in un allevamento di maiali a Sanfront. Secondo i testimoni le fiamme sono partite dal tetto e poi ha avvolto l’intera struttura non lasciando scampo neanche agli animali. Sul posto in via Giannotti sono intervenuti sette automezzi dei vigili del fuoco per domare il vasto incendio. Per ora, oltre ai maiali, non si sa se ci sono altre vittime.

