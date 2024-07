Dal 5 al 17 agosto sospesa ZTL Centrale e pagamento delle strisce blu a Torino

TORINO – Tornano, come ogni estate, le due settimane di sospensione della Ztl Centrale e del pagamento delle strisce blu. A partire dal 5 agosto fino al 17 agosto non sarà necessario pagare la sosta su strada in centro. Rimangono a pagamento i parcheggi a barriera e in struttura. Proprio per agevolare coloro che rimangono in città, anche gli abbonamenti di luglio e di settembre varranno nel primo caso fino al 3 agosto, mentre per settembre a partire dal 19 agosto.

Ricordiamo che solo la Ztl Centrale verrà sospesa, mentre rimarranno in vigore le corsie riservate per i mezzi pubblici, le ztl Romana e Valentino e le zone pedonali come via Garibaldi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese