Cancello aperto al Cimitero Monumentale di Torino: allarme sicurezza notturna

TORINO – Scandalo sicurezza a Torino: il Cimitero Monumentale di Torino è rimasto incustodito la scorsa notte, suscitando preoccupazione e sdegno tra i residenti. Raffaele Petrarulo, responsabile sicurezza di Forza Italia per la città di Torino, ha lanciato l’allarme dopo aver scoperto, incredulo, che il cancello principale del cimitero in Via Varano 87 era aperto alle 22.30.

«Non potevo credere ai miei occhi» ha dichiarato Petrarulo. «Passeggiavo verso casa quando ho notato che il cancello del cimitero era spalancato. Considerando la vicinanza al Parco Colletta e le persone che frequentano la zona di notte, questa situazione rappresenta un serio pericolo per la sicurezza pubblica».

Dopo aver documentato l’incidente con fotografie, Petrarulo ha immediatamente contattato la centrale dei Vigili Urbani di Torino. «Mi è stato riferito che il servizio di chiusura dei cancelli non è gestito direttamente dall’AFC, ma affidato a una ditta esterna che opera da remoto. È inammissibile» ha aggiunto, esprimendo la sua frustrazione.

Petrarulo ha sottolineato che la situazione non può essere tollerata: «È essenziale garantire la sicurezza dei nostri luoghi pubblici, specialmente in un’area sensibile come un cimitero. Chiediamo immediatamente una revisione delle procedure di sicurezza e una maggiore sorveglianza sul territorio».

Il Cimitero Monumentale di Torino, noto per la sua importanza storica e culturale, merita un’attenzione particolare. L’incidente di ieri sera mette in luce la necessità di un controllo più rigoroso e di una gestione più responsabile dei servizi di sicurezza per garantire la tranquillità e la protezione dei cittadini.

