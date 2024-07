Carcassa di un lupo appesa per il collo ad un cartello in Val Varaita

PONTECHIANALE – La carcassa di un giovane lupo è stata trovata apesa per il collo ad un cartello della borgata Villaretto di Pontechianale, in Val Varaita. Non sono stati lasciati messaggi.

La forestale indaga per risalire agli autori del gesto e per capire se il lupo sia stato ucciso. Una taglia di 2000 euro è stata promessa a chiunque fornisca informazioni utili a identificare e i responsabili del gesto.

