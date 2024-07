Chieri rilancia i servizi di educativa territoriale e di strada con il nuovo pulmino di Bro-Out

CHIERI – Riprendono con rinnovato vigore a Chieri i servizi di Educativa Territoriale di Quartiere e di Educativa di Strada, con l’obiettivo di prevenire il disagio e supportare le comunità locali. Grazie a un significativo investimento di 607mila euro da parte dell’amministrazione comunale, la Cooperativa Animazione Valdocco continuerà a gestire questi interventi cruciali per i prossimi tre anni.

Educativa Territoriale di Quartiere

Attivo dal 2007, il servizio di Educativa Territoriale è un programma “a bassa soglia” che coinvolge tre educatori dedicati a specifici quartieri di edilizia sociale. L’operato si concentra nelle aree delle case di edilizia residenziale pubblica di via Monti e via Lombroso nel quartiere Gionchetto e nelle case ERP di via della Resistenza e nel quartiere Maddalene. Tra gli obiettivi principali:

Accogliere e supportare le persone in difficoltà, indirizzandole verso risorse e servizi disponibili.

Migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di cura dei nuclei in difficoltà.

Promuovere l’integrazione dei nuclei stranieri e Rom attraverso “attività ponte” che facilitano l’incontro con i residenti.

Contrastare il degrado e migliorare il clima relazionale nel territorio.

Ridurre l’abbandono scolastico e collaborare con associazioni di quartiere e servizi istituzionali come Comune, Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali, ASL e ATC.

Bro-Out: il nuovo pulmino per l’educativa di strada

Nel 2023 è stato introdotto in via sperimentale il servizio di Educativa di Strada “Bro-Out”, che si avvale di un’Unità Animativa Mobile per raggiungere i giovani nei loro luoghi di aggregazione naturale. Questo pulmino, attrezzato con consolle DJ, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo e PlayStation, è concepito per offrire attività ludiche e sportive, ma soprattutto per realizzare un’attività di ascolto e prevenzione del disagio giovanile.

Il pulmino “Bro-Out” si sposterà nelle piazze, nei parchi, e nelle aree frequentate dai giovani come la Stazione Ferroviaria, il Gialdo, e l’area Tabasso, per interagire con adolescenti e giovani e fornire supporto in un contesto informale e accogliente.

Le parole dell’assessora Vittoria Moglia

L’assessora Vittoria Moglia sottolinea l’importanza di questi servizi, dichiarando: «Sono servizi che operano non in un ufficio, ma su strada, per incontrare le persone e i giovani nei luoghi dove vivono. Questo approccio permette di rispondere meglio alle reali esigenze del territorio e di creare un legame diretto con la comunità».

Con il ritorno e l’espansione di questi interventi, Chieri riafferma il proprio impegno nella prevenzione del disagio e nel sostegno alle comunità locali, cercando di migliorare la qualità della vita e di favorire un ambiente più inclusivo e sostenibile per tutti i suoi cittadini.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese