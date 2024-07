Scontro tra camion e auto a Magliano Alpi: un morto e un ferito

MAGLIANO ALPI – Un incidente mortale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 luglio, a Magliano Alpi, all’incrocio tra la statale 28 e la provinciale 43 in direzione di Albano Stura. Per cause ancora da accertare un’autovettura con due persone a bordo si è scontrato con un camion causando la morte per le gravi ferite riportate del passeggero, mentre il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Illeso il camionista.

I soccorsi, arrivati sul posto con l’elicottero, sono risultati vani per il passeggero, Andrea Cesare De Filippi di 69 anni residente a Trinità. Il conducente è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato in codice giallo all’ospedale di Mondovì.

Intervenuti anche i Carabinieri della locale Compagnia che hanno diretto le operazioni di soccorso e regolato il traffico, rimasto chiuso fino alle 16:30.

Immagine di repertorio

