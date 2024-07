Un caso di peste suina in un allevamento a Trecate, verranno abbattuti 5mila maiali

TRECATE – Un maiale dell’allevamento Cascina Bellaria della famiglia Boldini di frazione San Martino a Trecate è risultato positivo al test per la peste suina e alcuni giorni fa e l’intero allevamento è stato messo in isolamento. Si sperava di salavre gli altri animali ma l’Asl di Novara ha deciso per l’abbattimento. Saranno 5 mila i maiali abbattuti. Verrà utilizzato del gas anestetizzante per non far soffrire gli animali.

Nei prossimi giorni le verificheverranno estese anche a Cascina Alba, secondo allevamento trecatese della famiglia Boldini, una struttura che contiene 7 mila capi. Questo perchè alcuni suini erano stati trasferiti lì da Cascina Bellaria prima che si scoprisse la presenza del virus.

