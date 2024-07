Alpignano: ragazzo pestato sul bus, lo aggrediscono in otto con calci e pugni

ALPIGNANO – Calci e pugni, anche in testa. Così un ragazzo di circa 20 anni è stato brutalmente aggredito mentre si trovava a bordo della linea 32 Gtt.

Il fatto è accaduto domenica 28 luglio, quando il bus era fermo al capolinea, in piazza Robotti ad Alpignano. Secondo quanto si apprende, il giovane sarebbe stato picchiato da almeno otto persone. Il motivo sarebbe da ricercarsi in un apprezzamento di troppo che la vittima avrebbe fatto la sera precedente nei confronti di una ragazza. Questo quello che il 20enne ha dichiarato ai carabinieri di Rivoli giunti sul posto.

L’aggressione è stata filmata e i video serviranno ai militari dell’Arma per risalire alle otto persone che, dopo il pestaggio, sono fuggite. Rischiano una denuncia per aggressione e lesioni, nonché di interruzione di pubblico servizio: la linea 32 è rimasta bloccata per tre ore.

Il ragazzo ferito ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese