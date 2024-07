Altra aggressione a Torino da parte di un militante di CasaPound: sfregia un 20enne con un bicchiere rotto

TORINO – Sabato sera, a Torino si è verificata un’altra aggressione che ha avuto come protagonista un militante di CasaPound: nei pressi del locale Alibi di via Belfiore in San Salvario, il militante 23enne Davide Di Paolantonio, in trasferta da Roma, ha aggredito uno studente tedesco di 20 anni, in Erasmus in città.

Stando al racconto della vittima, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo una discussione incentrata sulla politica. Il militante di estrema destra ha improvvisamente colpito lo studente tedesco, sfregiandogli il viso con un bicchiere che aveva in mano. Il giovane ha perso molto sangue a causa del violento colpo ricevuto. Sul posto, sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato l’aggressore, mentre la vittima è stata trasportata al Mauriziano, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 20 giorni.

Nella giornata di ieri, si è poi tenuta l’udienza di convalida davanti al giudice Eleonora Saccone del tribunale cittadino. Alla fine, l’arresto è stato convalidato, ma la misura cautelare è stata cambiata negli arresti domiciliari, che l’aggressore dovrà scontare presso la propria abitazione a Roma.

