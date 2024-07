Campione vercellese di tiro a volo Giovanni Pellielo fuori dalla finale trap a Parigi 2024

PARIGI – Il campione vercellese del tiro a volo Giovanni Pellielo non ce l’ha fatta a qualificarsi alla finale trap maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. Forte delle 4 medaglie olimpiche individuali, dei 10 titoli mondiali e dei 12 titoli europei, Pelielo puntava alla medaglia d’oro, ma alla sua ottava Olimpiade e all’età di 54 anni ha dovuto arrendersi per due errori all’ultimo round. Due piattelli non colpiti che l’hanno posizionato nella sedicesima piazza con il punteggio di 121/125.

Eppure le premesse alla vigilia erano buone: nel day1 aveva ottenuto la sesta piazza con il punteggio di 73/75 e al quarto round era ancora a 25/25. Fatali i due piattelli dell’ultimo round. Sarebbe bastato un 122/125 per giocarsi il tutto e per tutto agli shoot-off.

Non qualificato anche l’altro italiano Mauro de Filippis arrivato 12esimo anche lui con il punteggio di 121/125.

