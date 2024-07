Carcassa di lupo abbandonata impiccata a Villaretto di Pontechianale

Una carcassa di lupo è stata abbandonata vicino a un cartello stradale all’ingresso della borgata Villaretto di Pontechianale ricostruendo una macabra impiccagione dato che l’animale era appesa con un cordino al cartello.

Il giovane esemplare di lupo presentava segni di strangolamento. I carabinieri Forestali di Cuneo hanno avviato un’indagine per comprendere quanto accaduto e hanno sottoposto a esame necroscopico l’animale per stabilire le cause della morte e eventuali tracce utili alle indagini.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha espresso forte condanna per l’atto di crudeltà e ha annunciato la presentazione di una denuncia oltre ad aver istituito una taglia di 2000 euro per chiunque fornisca informazioni utili a identificare e condannare il responsabile o i responsabili del gesto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese