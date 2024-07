Mondovì conferisce cittadinanza onoraria a Luca Cordero di Montezemolo

MONDOVI’ – Il consiglio comunale di Mondovì ha deciso per il conferimento della cittadinanza onoraria a Luca Cordero di Montezemolo, spiegando che l’avvocato si è adoperato con impegno nel campo industriale, sportivo e sociale.

La famiglia Motezemolo ha origini fin dalla metà del 1300 nella città di Mondovì mostrando un forte e saldo legame tra la famiglia e la comunità. Il riconoscimento sarà consegnato ufficialmente in occasione della visita che Luca Cordero di Montezemolo ha in programma nella città del Belvedere il prossimo 21 settembre.

“Il Consiglio comunale ha voluto tributare questo riconoscimento all’avvocato Montezemolo per gli illustri meriti in tantissimi ambiti – spiega il sindaco, Luca Robaldo – e per il legame fra la sua famiglia e Mondovì”.

“Il 21 settembre prossimo – continua Robaldo – sarà un momento di festa e di orgoglio oltre che di ulteriore consolidamento di questi legami, utili a gettare le basi per i futuri progetti: siamo grati a Luca Cordero di Montezemolo per avere accettato questo conferimento ed alle tantissime persone che ne hanno condiviso le motivazioni”.

