Servizi Gtt ad agosto: tutte le informazioni utili su bus, metro, tram ma anche parcheggi e Ztl

TORINO – Agosto è ormai alle porte, per questo GTT segnala quali saranno i servizi di agosto di metro, tram e bus, sportelli aperti al pubblico, parcheggi e ZTL e servizi turistici.

I servizi Gtt

Metropolitana.

Dal 3 agosto al 1° settembre 2024 il servizio metro sarà sospeso per consentire l’esecuzione dei lavori di ammodernamento, interventi che per ragioni di sicurezza e di tempi di esecuzione non possono essere realizzati con la linea in esercizio. Sarà attivo il servizio sostitutivo M1S gestito con bus ad alta capienza, di nuova generazione, con una frequenza media di 8/9 minuti in orario diurno.

La linea M1S effettuerà tutte le fermate in corrispondenza delle stazioni della Metropolitana.

Per tutte le informazioni di dettaglio su percorso, orari e fermate del servizio sostitutivo metro M1S, vai alla pagina dedicata.

La linee 5/ e la linea 17/, attualmente non gestite, torneranno in servizio l’11 settembre.

Fino al 10 settembre la linea 5 transita dal Cimitero Parco nelle ore di apertura anche dal lunedì al venerdì.

Da sabato 3 a domenica 25 agosto saranno in servizio tutte le linee tranviarie e la maggior parte delle linee bus della rete GTT di superficie. Tuttavia, nello stesso periodo, per la chiusura di molte attività lavorative in occasione delle ferie estive con la conseguente riduzione della domanda di trasporto, saranno adottate le seguenti variazioni del servizio.

Linea Star 1: non gestita

Linea 6: non gestita

Linea 10: gestita sul percorso festivo piazza Statuto – piazzale Caio Mario

Linea 20: non gestita (percorso coperto in parte dalla linea 27, da strada della Magra a via Torre Pellice)

Linea 21: non gestita

Linea 23: non gestita

Linea 26: gestita sulla tratta Parcheggio Stura – Villaretto

Linea 27: effettua percorso festivo da via Anglesio a via XX Settembre / via Bertola

Linea 33: effettua percorso festivo da Collegno a piazzale Adua

Linea 36N Rivoli-Alpignano: non gestita

Linea 39: gestita con orario festivo, quindi senza il servizio serale dal lunedì al venerdì

Linea 40: non gestita (percorso coperto in parte dalla linea 62 da piazza Massaua a via Guido Reni angolo corso Sebastopoli)

Linea 45/: non gestita

Linea 52: non gestita (percorso coperto interamente dalle linee 33 e 67)

Linea 53: non gestita

Linea 54: servizio su percorso festivo

Linea 58: non gestita (percorso coperto in parte dalle linee 11 e 58/)

Linea 66: non gestita

Linea 67: effettua percorso festivo da Moncalieri a via Scialoja

Linea 72/: non gestita

Linea 77: non gestita

Linea 78: non gestita

Linea 83: non gestita

Linea 84: non gestita

Linea 132: non gestita

Linea 1N: non gestita

Linea 2C: non gestita

Linea 2R: non gestita

Linea LS1: non gestita

Linee 22 – 24 – 25 (speciali per stabilimenti CNH-FPT Industrial): non gestite

Linee 90 – 91 – 92 – 93/ – 94 – 95 – 95/ – 96 – 97 – 98 – 99 (speciali per stabilimenti Stellantis Mirafiori): non gestite

Si ricorda che anche ad agosto ogni venerdì, sabato e nei prefestivi sarà regolarmente in servizio la versione estiva della rete notturna “Night Buster” potenziata con 17 linee che collegano 29 Comuni della cintura al centro Città.

Centri di Servizi al Cliente e altri sportelli

Ad agosto, gli uffici GTT saranno interessati da alcune chiusure che sono riportate nella pagina dedicata agli sportelli aperti al pubblico. Ricordiamo che i Centri di Servizi al Cliente ricevono solo su appuntamento. Per prenotare clicca qui oppure scarica sul tuo smartphone l’app ufirst.

Per tutto il mese di agosto, con eccezione di venerdì 16 (ponte di Ferragosto), gli operatori degli Uffici Ricorsi Sanzioni Amministrative di via Monginevro 135A e Contenzioso Sinistri di via Monginevro 139, risponderanno alle chiamate nei consueti orari.

Sosta nelle strisce blu, parcheggi in struttura e ZTL

Da lunedì 5 a sabato 17 agosto 2023 sarà sospeso il pagamento della sosta nella zone delimitate dalle strisce blu.

Gli abbonamenti acquistati per il mese di luglio potranno essere utilizzati fino al 3 agosto, mentre quelli acquistati per il mese di settembre saranno validi già a partire dal 19 agosto.

Resta a pagamento la sosta nei parcheggi a barriera e in struttura.

Nello stesso periodo sarà sospesa anche la ZTL Centrale (sono escluse le ZTL “Trasporto Pubblico”, “Pedonale” e “Area Romana”).

Per maggiori informazioni scarica dal sito del Comune di Torino la Deliberazione della Giunta Comunale (atto n. 344 del 11/06/2024).

Servizi turistici

L’ufficio Servizi Turistici resterà chiuso da venerdì 2 a venerdì 23 agosto: gli operatori riprenderanno a rispondere al telefono a partire da lunedì 26 agosto).

TRANVIA SASSI-SUPERGA. Fino al 31 agosto, tutti i sabati aperta dalle ore 9.00 fino alle ore 24.00 (ultima partenza da Superga alle 00.30). Lunedì, martedì, giovedì e venerdì apertura dalle 10.00 alle 18.00. La domenica aperta dalle 9.00 alle 20.00. Tutti i giorni corse ogni ora da Sassi e alla mezz’ora successiva da Superga. Chiusura settimanale il mercoledì.

VENARIA EXPRESS. Ad agosto i bus per la Reggia di Venaria e il Parco de La Mandria saranno servizio con i normali orari.

ASCENSORE PANORAMICO DELLA MOLE ANTONELLIANA.

Fino a sabato 31 agosto nei giorni di venerdì e sabato l’Ascensore Panoramico e il Museo Nazionale del Cinema prolungheranno l’orario di apertura fino alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00). Lunedì, mercoledì, giovedì, domenica e festivi aperto dalle 9.00 alle 19.00. Riposo settimanale il martedì. Apertura straordinaria martedì 13 agosto con orario 9.00 – 19.00.

La cassa rimane aperta fino a 1 ora prima della chiusura.

Ricordiamo che per l’Ascensore Panoramico è consigliata la prenotazione durante la settimana e in particolar modo per sabato, domenica e festivi preacquistando il biglietto online.

“CENE IN MOVIMENTO” SUI RISTOTRAM.

Dal 5 al 25 agosto saranno sospese le “Cene in Movimento” proposte dal ristorante “Slurp!” nelle serate di venerdì e sabato e a pranzo la domenica. I ristotram torneranno in servizio da venerdì 30 agosto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese