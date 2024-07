Temporale a Bardonecchia, scatta il servizio di allerta sui ponti

BARDONECCHIA – Nella giornata di ieri, e per il pomeriggio odierno, sono previsti fenomeni d’instabilità con rovesci e temporali sparsi, in possibile veloce transito dai rilievi alpini al resto della regione.

Proprio nella serata di ieri un forte temporale si è abbattuto su Bardonecchia, tanto da far scattare il servizio di allerta sui ponti da parte della Protezione civile e delle forze dell’ordine.

“Dopo la rovinosa esondazione dello scorso anno- spiega il sindaco Chiara Rossetti- è stato predisposto un attento monitoraggio che, in caso di forti piogge, come appunto ieri sera, prevede la stretta osservazione sui ponti e l’allontanamento delle persone da questi, e sui punti sensibili”.

Per quanto riguarda la serata di ieri, il monitoraggio dei ponti è proseguito fino alla mezzanotte, quando la situazione è rientrata.

Sono in corso le verifiche in alta montagna per controllare che non ci siano stati smottamenti o danni.

