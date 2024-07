Torino stanzia 317 mila euro per sistemare l’illuminazione in alcune aree specifiche

TORINO – Alcuni impianti di illuminazione pubblica di Torino saranno interessati da interventi di rinnovo e potenziamento a causa dei danni dei vandali o usura delle lampade.

Tra questi la passerella olimpica del Lingotto, dove è prevista l’installazione di 25 nuovi apparecchi di illuminazione, e Borgata Lesna. Qui, in via Brissogne, nel tratto tra le vie Bard e Bionaz, un primo lotto di lavori consentirà la sostituzione del vecchio impianto con uno nuovo con lampade a tecnologia led e la riqualificazione delle linee di alimentazione. Un intervento con le medesime caratteristiche è in programma anche in corso Einaudi, tra i corsi Mediterraneo e Duca degli Abruzzi. Con i lavori in programma all’altezza del chiosco di corso Casale in direzione corso Moncalieri, all’ angolo con il ponte Vittorio Emanuele, di fronte Gran Madre, verrà incrementata l’illuminazione della zona pedonale. Infine verranno sostituite le delle torri faro in Piazza Costantino il Grande e in via Pianezza.

La delibera con il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e rinnovo degli impianti è stata approvata dalla Giunta Comunale su proposta dell’assessora Chiara Foglietta.

“Con questi lavori – commenta l’assessora – diamo una risposta alle esigenze raccolte attraverso vari confronti con i cittadini delle diverse zone. Si tratta solo di una prima tranche degli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica individuati come prioritari. I nuovi impianti saranno più moderni, sicuri, in grado di garantire un’illuminazione più efficiente e sostenibile, contenendo i consumi energetici e le emissioni di CO2 e oltre a garantire una migliore illuminazione pubblica accresceranno la vivibilità dello spazio urbano”.

La spesa prevista per i lavori è di 317mila euro.

