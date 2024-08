“Atti vandalici” da parte del Comune di Torino: “potature mal fatte” sugli aceri di corso Belgio

TORINO – Il Comitato Salviamo gli Alberi di corso Belgio denuncia un presunto cattivo intervento di potatura nei confronti degli aceri sulla strada. La cittadinanza è attiva nell’evitare il taglio di alberi che secondo il Comune sono malati, ma che secondo i cittadini, che hanno proceduto a un ricorso contro l’abbattimento dell’alberata, sono per la maggior parte sani.

Di seguito il comunicato:

“Martedì 30 luglio, nel pieno di una giornata torrida, i cittadini hanno assistito all’ennesimo intervento vandalico sugli aceri di corso Belgio, i quali hanno nuovamente subito potature malfatte, al punto da lesionare la corteccia del tronco di vari esemplari; ciò, a opera di ditta incaricata dal Comune.

Ciò accadeva alla vigilia dell’udienza di 2° grado del ricorso contro il progetto di abbattimento integrale dell’alberata di corso Belgio, ed è continuato anche ieri, 31 luglio, proprio mentre si dibatteva la vertenza in Tribunale.

Con interventi brutali come questi, per di più operati quando gli alberi stanno resistendo a elevate temperature fuori norma, si danneggia la loro salute, si diminuisce la loro resilienza e se ne abbrevia la longevità: il che ovviamente non dispiacerà al Comune, che insiste a dire che si tratta di piante a fine ciclo vita. A qualcuno forse gioveranno l’obsolescenza programmata (e procurata) delle alberate e la loro rottamazione… non certo ai cittadini, che possono arrivare anch’essi precocemente “a fine ciclo vita”, se costretti a vivere in un ambiente insalubre e privo di alberi. A poco servirà piazzarli qualche ora in una delle salette refrigerate che l’Assessore Tresso si vanta di aver predisposto (per gli anziani e basta, peraltro): tali luoghi saranno soltanto l’anticamera di un’altra saletta refrigerata, quella dell’obitorio.

In Tribunale stiamo facendo valere il nostro diritto alla salute. Denunciamo qui il danno erariale per la barbarie permanente continua cui l’Amministrazione, che dovrebbe in primo luogo conservare e manutenere con ogni cura il patrimonio pubblico (compresi gli alberi che hanno un ruolo così importante per il benessere dei cittadini), lo sottopone invece a vandalismo istituzionale. Accanendosi in modo sospetto sugli aceri di corso Belgio.”