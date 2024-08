Cosa ci fa un pitone reticolato albino da 16 kg in un campo di mais di Vinovo?

A Vinovo, nel torinese, è stato avvistato un pitone reticolato albino nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 agosto.

L’esemplare è lungo lungo circa 3,5 metri e pesa 16 kg; è stato recuperato poche ore fa dai tecnici faunistici e da un tecnico del Centro animali non convenzionali mentre strisciava in un campo di mais delle campagne di Vinovo. Per ora il pitone è stato affidato al Centro Animali Non Convenzionali di Torino, mentre i carabinieri sono ancora alla ricerca del proprietario.

