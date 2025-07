Alcolock, il ministro Salvini firma il decreto: ecco le regole per il dispositivo anti-alcol per i recidivi

ROMA – Con la firma del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il decreto sull’alcolock è ufficialmente entrato in vigore. Il provvedimento definisce le specifiche tecniche e le modalità di installazione dell’innovativo dispositivo anti-alcol, previsto dal nuovo Codice della Strada valido dal 14 dicembre 2024.

L’alcolock è un sistema elettronico di sicurezza che impedisce l’avviamento del veicolo se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a 0,0 g/l. L’obbligo riguarda in particolare i recidivi già sanzionati per guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore a 0,8 g/l.

Obbligo di alcolock: quando scatta e per quanto tempo

Il decreto stabilisce che l’alcolock sia obbligatorio:

Per 2 anni dopo la sospensione della patente (da 6 mesi a 1 anno) per chi ha superato i 0,8 g/l ;

Per 3 anni, se il tasso alcolemico riscontrato era superiore a 1,5 g/l.

Durante questo periodo, chi guida dovrà dimostrare di aver installato correttamente il dispositivo e mantenerlo tarato e funzionante.

Come funziona e chi può installarlo

L’alcolock può essere montato su auto private, veicoli commerciali e autobus, purché rispetti gli standard europei.

L’installazione deve essere effettuata da operatori autorizzati, che devono apporre un sigillo anti-manomissione sul dispositivo. I produttori, invece, sono obbligati a fornire manuali completi per l’installazione, l’uso e la manutenzione.

L’elenco aggiornato di modelli omologati e centri installatori sarà pubblicato sul Portale dell’Automobilista.

Costi e sanzioni: cosa rischia chi non rispetta le regole

Il costo complessivo del sistema, inclusa installazione e certificazione, è stimato in circa 2.000 euro.

Chi non rispetta l’obbligo va incontro a:

Multa da 158 a 638 euro ;

Sospensione della patente da 1 a 6 mesi ;

Raddoppio delle sanzioni in caso di manomissione;

Aumento di un terzo delle pene se il conducente recidivo guida in stato di ebbrezza senza alcolock installato.

Durante i controlli, sarà necessario esibire la dichiarazione originale di installazione e il certificato di taratura aggiornato.

Criticità e dubbi: “Auto troppo vecchie e pochi controlli”

Non mancano le perplessità sul decreto.

Federcarrozzieri segnala la difficoltà di installare il dispositivo su auto datate: oltre il 22% del parco circolante italiano ha più di 19 anni.

L’AIPED, invece, denuncia un vuoto normativo: la Motorizzazione civile, secondo l’Associazione italiana periti estimatori danni, non dispone di tecnici qualificati per verificare l’avvenuta installazione, poiché l’operazione non rientra tra quelle soggette a visita e prova.

