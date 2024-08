VALDIERI – Emanuele Filiberto di Savoia sarà nominato cittadino onorario di Valdieri. Ad annunciarlo è stato il sindaco Guido Giordana, a guida del comune cuneese dove i Savoia, fin dall’Ottocento, erano soliti trascorrere le vacanze.

Emanuele Filiberto sarà in visita a Valdieri il 22 e 23 settembre e in quell’occasione gli verrà conferita la cittadinanza onoraria, quale “riconoscimento speciale per il suo impegno e il suo legame storico e la dedizione al territorio”.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo evento significativo – scrive il Comune – che rappresenta un riconoscimento per il costante supporto e l’interesse che il principe ha mostrato nei confronti di Valdieri e della sua tradizione”.

