Safemate, l’app torinese che ti guida nella città sicura

TORINO – Restituire la libertà di muoversi senza paura: è questa la missione di Safemate, la nuova app per la sicurezza urbana, ideata da una startup innovativa torinese per offrire percorsi sicuri grazie a segnalazioni in tempo reale.

Più di una semplice app di navigazione, Safemate è una rete attiva di utenti che segnala episodi di pericolo o disagio urbano, come catcalling, furti, violenze verbali o fisiche, zone isolate o mal illuminate. L’algoritmo dell’app analizza queste informazioni per indicare non il percorso più veloce, ma quello più sicuro.

Alla base del sistema ci sono i “safetag”, ovvero tag geografici associati a specifiche segnalazioni. Gli utenti possono indicare aree critiche attraverso categorie predefinite o commenti personalizzati. Questi dati vengono elaborati per aggiornare costantemente la mappa della sicurezza urbana, adattandosi in tempo reale ai cambiamenti del territorio.

“Ogni segnalazione è un gesto di cura collettiva”, spiega il team di Safemate.

La forza dell’app sta nel modello partecipativo: più utenti condividono informazioni, più i percorsi suggeriti diventano affidabili. L’approccio è data-driven ed empatico: tecnologia e comunità si uniscono per costruire spazi urbani più vivibili e consapevoli.

Una tecnologia torinese al servizio della sicurezza

Safemate è frutto del lavoro di Giulia Tortoioli, Giorgio Spadaro (entrambi ingegneri del Politecnico di Torino) e Benedetto Cosentino (laureato in Informatica a Padova). Il team multidisciplinare ha sviluppato un algoritmo dinamico capace di elaborare:

Segnalazioni degli utenti

Dati urbani su illuminazione, degrado, ostacoli

Informazioni aggiornate su presenze sospette o zone pericolose

Oltre alla mappa interattiva, l’app offre anche funzionalità extra come videochiamate di emergenza e supporto in tempo reale.

Disponibilità

Safemate è disponibile gratuitamente su dispositivi iOS e Android. Un’app pensata per chi vuole muoversi consapevolmente, segnalare pericoli, e far parte di una rete di cittadini attivi che contribuiscono ogni giorno a rendere le città più sicure.

🔗 Scopri di più su: www.safemateapp.it

