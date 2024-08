Nascono in Piemonte 3 nuove residenze universitarie per 630 nuovi posti letto

TORINO – Tre nuove residenze universitarie in Piemonte per un totale di 630 posti letto nuovi, da mettere a disposizione dei vincitori delle borse di studio.

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il disegno di legge “Interventi urgenti in materia di residenzialità universitaria” che, come ha spiegato il relatore di maggioranza Davide Zappalà (Fdi), “prevederà le strutture a Torino, in via Vanchiglia, a Grugliasco, nell’ex ospedale psichiatrico infantile “Villa Azzurra”, e a Novara, negli spazi dell’ex “Centro Sociale”. Gli immobili, nell’ottica della loro riqualificazione, saranno ristrutturati all’insegna dell’efficientamento energetico, abbattendo eventuali barriere architettoniche. Il costo complessivo sarà di 71 milioni di euro, di cui 47 provenienti da Miur”.

Il provvedimento aumenta lo stanziamento regionale a Edisu da 8,5 milioni a 13,38 milioni per consentire la realizzazione degli interventi individuati ammissibili al cofinanziamento statale.

Dopo la pubblicazione delle gare, l’aggiudicazione dei lavori sarà entro il prossimo mese di ottobre, mentre l’avvio dei lavori è previsto nella primavera del 2025. La consegna delle residenze è calendarizzata entro il 2027.

