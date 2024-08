Sanremo Rock & Trend: alla scoperta degli artisti piemontesi

TORINO – Sanremo Rock & Trend Festival è il contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock (indie, alternative, pop rock, hard rock. Prog, metal, ecc) e trend (pop, cantautorato, hip hop, blues, funk, folk, ecc) e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi.

Nato nel 1987, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati artisti come i Litfiba, Ligabue, i Duran Duran, Paul Simon, Paul McCartney, The Smiths, Whitney Houston, Gianna Nannini, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi…

A presentare Sanremo Rock e Trend Alice Sortino, Event Planner di Sanremo e organizzatrice di eventi musicali.

Alla scoperta degli artisti Piemontesi Rock e Trend

Nel girone Trend:

Annalisa Lipari ( Annaly ) da Novara. Nasce negli intramontabili anni 80 e sin da piccola, la musica, in ogni sua derivazione, pervade la sua quotidianità : dai primi piccoli ensemble corali scolastici, sino allo studio del pianoforte classico e del canto moderno. Numerose sono le esperienze live sui palchi in cui si è esibisce come front woman (The Soulmates band, Time Travel Live band, Blue Note e Street Life band, Groove Factory band) e questo le ha permesso nel tempo di migliorare le proprie abilità comunicative e la propria versatilità vocale.

Erica Donzella da Torino, ha iniziato a studiare canto tre anni fa, sostenuta dalla famiglia per la sua passione. Perfeziona la sua tecnica vocale e sviluppa uno stile unico tra pop, cantautorato e musica leggera. Partecipa a importanti manifestazioni tra cui il festival Cantagiro.

Federico Pierro da Bra. Sin da piccolo con la passione del canto, oggi cantante, compositore e produttore discografico italo-argentino. Appassionatosi alla cultura e alla sonorità familiare del Tango Argentino, ne diventa presto un cantante affermato e ricercato sia a Buenos Aires che in Europa così come in Italia.

Giulia Finotti ( Iuliss ) da Torino, 27 anni, cantante, cantautrice e performer italiana. Dall’inizio della sua carriera ha usato la musica come uno sbocco per liberare le sue emozioni. I testi delle sue canzoni spesso, trattano temi come sentimenti profondi che si riflettono su di lei. A metà del 2022 Iuliss inizia a pubblicare i suoi primi singoli chiamati “Fake Friend” e “Toxic” raggiunge più di 120.000 stream su Spotify nel primo mese.

Jonathan Edward kleis da Torino, è un cantautore e polistrumentista di origine statunitense ma ormai residente in Italia dal 2005 e attualmente, impegnato come pastore evangelico nel Torinese. Sono più di vent’anni che incide dischi delle proprie composizioni, ma è solo l’ultimo che ha pubblicato sotto il suo vero nome, in parte perché rappresenta il culmine del suo percorso artistico. Difficilmente può la sua musica essere ridotta a un genere particolare in quanto incorpora elementi tratti dal folk americano ottocentesco ed elettronica contemporanea, spaziando tra il suono del banjo tradizionale alla chitarra elettrica.

Loredana Rosso da Torino, in arte Dana che significa dono, adora condividere. La musica per lei è un atto involontario come respirare. E’ accompagnata da Demetra Bertino al violino, Pino Castagnaro al contrabbasso, Pier Francesco Manconi alla chitarra, Robertino Bonanno al clarinetto e Simone Baudino al Caon.

Rossana Scarcella da Cuneo, lavora per un’azienda che produce e vende abbigliamento. Canta negli ultimi anni per pura passione. Il canto per lei è ossigeno. L’arte le permette di far uscire tutte le sue emozioni.

Samuele Barbarello ( Sem Bears ) da Biella, dopo aver suonato in diverse cover band per oltre 10 anni nei locali di tutto il nord Italia, decide di dedicarsi ai suoi brani inediti che scrive fin dai tempi del liceo. Nel 2024 arriva l’esordio con la distribuzione del suo primo inedito.

Da questo girone passano il turno a Piazza Castello a Ferrara il 1 Settembre: Federico Pierro, Loredana Rosso e Jonathan Edward Kleis.

I partecipanti Piemonte Rock

Burnout di Torino, nato tra una pandemia e una crisi economica, questo progetto vuole essere l’emblema della felicità. I Burnout invitano tutti a staccare il cervello dalla tristezza proposta dai media, a prendere una birra e a lanciarsi sotto un palco a ballare.

Dafne di Torino, è una cantautrice pop rock di Torino. Si avvicina alla musica rock da piccola ascoltando i Deep Purple, i Pink Floyd e i Rolling Stones e all’età di sei anni mostra i suoi primi segni della sua passione quando, dopo aver rubato la chitarra di suo fratello, strimpella “Smoke on the Water”. Porta i suoi brani per la prima volta al Barone Rosso, ospite di Red Ronnie. Il suo progetto si imbatte in un evento che segnerà il suo percorso, la scomparsa prematura di Michele Merlo, con l’uscita di un brano dedicato all’artista e la determinazione nel non voler perdere più. Il progetto di Dafne si fa spazio in uno spettro che unisce il sound del rock vintage all’elettronica per dar vita al suo mondo che affonda orgogliosamente nelle radici del passato.

Al suo fianco: Enrico Magno alla chitarra elettrica, Alessio D’agnelli al basso e Davide Carrieri alla batteria.

Delta Diesis di Torino, sono una indie rock band composta da tre ragazzi di Torino cresciuti a pane e rock and roll. Marlon: prima voce e bassista elettrico. Alberto: batterista, Alessandro: chitarra elettrica e seconda voce. Il loro repertorio è costituito da brani inediti e da grandi classici, rivisitati con il loro sound, tra cui: Set fire to the rain di Adele, Roadhouse blues dei Doors, Sail di Awolnation, Crawling dei Linkin Park, Psycho killer dei Talking Heads…e molte altre!

Frenesi di Torino, nasce come un’idea da solista nel 2020 a Torino. Martina, la cantante, firma nel 2021 con UnicaMusic Records con cui fa uscire due brani: “Vitriolvm” e “Deja”.

Nel 2022 “Frenesi” si espande fino a diventare una formazione musicale. Aprono il concerto degli Eugenio In Via Di Gioia, La Rappresentante Di Lista e Cristiano Godano (Marlene Kuntz) al Climate Social Camp. Conducono un workshop di scrittura sul palco con Willie Peyote. Aprono il concerto di Joan Thiele al Nu Festival. Arrivano in finale al Tour Music Fest e come sfidanti a Musica Contro le Mafie. Hanno vinto una borsa di studio per partecipare al corso “Lavorare nella Musica” di The Goodness Factory. Sono arrivati tra i 16 finalisti di Musicultura su oltre 1110 iscrizioni.

Ice Wings di Verbania, sono una giovanissima band di ragazzi quattordicenni con il rock nelle vene. Provengono tutti dalla provincia di Verbania. Si incontrano alle scuole medie musicali, già capaci di suonare più strumenti, e fondano gli “Ice Wings” non ancora dodicenni. Da allora si trovano frequentemente nella loro sala prove, cantando cover e scrivendo qualche testo. Interpretano Aerosmith, R.H.C.P, Black Sabbath, My Chemical Romance, The Offspring, Slipknot, AC/DC, Amy Winehouse, ma anche Caparezza, Skiantos, Quartetto Cetra e presentano un paio di inediti di cui sono autori.

Iron Will di Torino, Band Psychological Rock. Il Primo CD è un Concept. Trattano tematiche evolutive-intimistiche. Parlano nelle loro canzoni del Coraggio e della Crudeltà che dobbiamo mettere verso noi stessi nel percorso evolutivo tra i nostri errori.

Tal Neunder di Novara, sono una giovane rock band nata a Novara nel 2023. Iniziano un percorso di scambio musicale generazionale con Giorgio Piazza, bassista fondatore della PFM, ove con lui ripropongono i brani cult della medesima. I TN, in seguito, intraprendono il loro percorso iniziando a comporre materiale inedito riportando il sound ‘70s, che non vede però, la mancanza di vibrazioni moderne, fresche e oniriche.

The Lungs di Novara, sono un quintetto che si esibisce su numerosi palchi piemontesi. Arrivano da Novara e si propongono di esplorare tematiche quali l’inadeguatezza dei sentimenti umani in una società ipocrita e opprimente. Abbiamo Riccardo Daniele Frontman Voce e Chitarra Ritmica, Tommaso Bacigalupi Chitarra Solista, Gabriele Biscardini alla Batteria, Nicolò Bacchetta al Basso e Romeo Boni Tastiera e Sintetizzatore.

The Pushit di Fossano, sono una Band composta da 1 Batterista, 1 Basso che è anche la Voce Principale del Gruppo, 1 Chitarra ed 1 Tastierista. Nascono nella provincia di Cuneo con l’idea di portare il caldo sole d’estate, la spiaggia ed il mare nei propri testi.

Unnameds di Novara, sono un trio di ragazzi adolescenti composto da Nicoló, 17 anni (Jimmy – chitarrista e cantante), Francesco, 17 anni (Cheesy – bassista e corista) e Mattia, 16 anni (Bobby – batterista), uniti dalla passione per il punk. Ispirati dalle melodie esplosive dei Green Day e dall’energia di gruppi come i Millenial Daze, Weezer e Blink-182.

Yellow Fish di Verbano, è un gruppo che nasce nel 2017. Composto da Pietro Gervasoni al basso e voce, Micael Leiter alla chitarra, Stephan Leiter alla batteria e seconda voce. Si aggiunge poi un quarto membro: Fabrizio Pelgantini come chitarrista solista. Inizialmente le loro tracce con sonorità Punk Californiano, parlano di feste, amori e disagio giovanile. In seguito sperimentano Trap, Punk, Autotune e chitarra graffianti.

A passare il turno a Ferrara il 31 Agosto, dal primo girone Rock: Tal Neunder e Unnameds.

Dal secondo girone Rock invece: The Pushit, The Lungs e Iron Will.

