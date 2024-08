STN si affida a Flibco.com per promuovere la vendita dei titoli di trasporto del servizio di collegamento tra l’aeroporto di Malpensa e Novara

STN (Società Trasporti Novaresi) ha scelto di collaborare con Flibco.com per promuovere e sviluppare la vendita dei titoli di trasporto del servizio che collega l’aeroporto di Milano Malpensa e Novara. Questa partnership mira a rendere il servizio più accessibile per i viaggiatori, migliorando l’esperienza complessiva di chi utilizza il trasporto pubblico per raggiungere l’aeroporto.

La collaborazione tra STN e Flibco.com comporta numerosi vantaggi per i viaggiatori che utilizzano il pullman tra Novara e Malpensa. Uno dei principali è la possibilità di avere i biglietti digitali sempre a portata di mano. Questo rende l’esperienza di viaggio molto più comoda, eliminando la necessità di stampare i biglietti o di preoccuparsi di perderli.

La prenotazione dei titoli di viaggio, inoltre, è estremamente semplice grazie all’intuitiva piattaforma online di Flibco.com, accessibile sia tramite sito web che app. I passeggeri possono prenotare i loro biglietti in pochi click, risparmiando tempo e riducendo lo stress associato all’organizzazione del viaggio. È bene sottolineare che i titoli di viaggio sono utilizzabili durante l’intera giornata, e non solo per una singola fascia oraria. Non ci sono quindi problemi in caso di cancellazioni o ritardi dei voli, che potrebbero modificare le esigenze di trasporto da e per l’aeroporto.

In più, le informazioni del trasfer aeroportuale sono facilmente accessibili, pertanto i passeggeri possono ottenere rapidamente tutti i dettagli necessari sul loro viaggio: gli orari delle navette, le fermate lungo il percorso e il tempo di percorrenza previsto per giungere a destinazione.

Più dettagli sul servizio:

Il servizio prevede otto partenze giornaliere da Novara all’aeroporto e altrettante da quest’ultimo verso Novara. Le fermate previste sono l’autostazione di Novara, la stazione fs di Novara, Veveri, Bellinzago Novarese e Oleggio. Il costo del biglietto è di 11 euro da Novara/Veveri al Terminal 1-2 e di 10 euro da Bellinzago/Oleggio al Teminal 1-2.

Le parole del Country Manager di flibco.com:

Giuseppe Martino ha pubblicamente dichiarato che l’intera società è molto entusiasta di questa nuova collaborazione con la Società di Trasporti Novaresi. L’obiettivo della partnership è quello di rendere i viaggi aeroportuali non solo più semplici ma anche accessibili a più persone possibili. Raggiungere l’aeroporto in tempo, infatti, è un’esigenza che tutti prima o poi hanno, specie se si è soliti viaggiare. Il Country Manager dichiara che l’intera società è certa che questa collaborazione non solo potrà migliorare l’esperienza di viaggio per i passeggeri, ma potrà anche contribuire a rendere il trasporto nell’intera regione più sostenibile.

Le parole dell’amministratore delegato di STN:

Roberto Muti, l’amministratore delegato della Società Trasporti Novaresi ha dichiarato che attraverso questa nuova sinergia sarà possibile rendere più efficienti i servizi di mobilità sostenibile che collegano il Comune di Novara all’aeroporto di Malpensa. Grazie ai servizi messi a disposizione da Flibco.com i clienti, cittadini italiani oppure stranieri in vacanza, possono fare affidamento su un ventaglio di scelta molto più ampio per l’acquisto dei titoli di viaggio. Muti precisa che, oltre a migliorare il servizio dal lato della clientela, la partnership facilita la parte iniziale dell’esperienza di viaggio con soluzioni smart, continuando il percorso di sviluppo aziendale all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, sia come STN che come Gruppo Autoguidovie.

