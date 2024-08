I vetri di alcune auto sono stati rotti dall’improvvisa grandinata che ha colpito il centro di Torino

La grandinata abbattutasi nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto, su tutto il centro di Torino ha ammaccato la carrozzeria di alcune auto e rotto alcuni vetri. Le segnalazioni dei cittadini stanno continuando ad arrivare sui social (soprattutto Facebook e Telegram); in alcuni video si vedono anche le crepe nelle sfere in vetro che coprono i lampioni in città.

Qui le immagini che abbiamo raccolto da via Maria Vittoria, a pochi passi dalla Mole.

Stanno circolando immagini di un torrente di acqua piovana che, poco lontano da via Po, ha portato via due ombrelloni, insieme a dei tavolini e delle sedie.

Stando alle prime segnalazioni, sono caduti alcuni rami degli alberi in via Torricelli e in corso Belgio. I vigili del fuoco sono al lavoro in giro per la città sia sulle strade che sul fiume, dato che alcune persone si trovavano su una canoa quando ha il temporale è iniziato.

