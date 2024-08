Lite tra ubriachi a Caluso, uno viene ferito al collo con una bottiglia rotta

CALUSO – Un uomo è rimasto ferito e uno è stato denunciato dopo una lite avvenuta in corso Torino. L’alterco tra i due uomini, probabilmente ubriachi, è finito con una aggressione fisica: uno dei due ha rotto una bottiglia e l’ha usata per colpire l’altro al collo. L’aggressore poi si è dato alla fuga.

L’uomo ferito è stato quindi soccorso dai sanitari giunti sul posto e in seguito trasportato in ambulanza all’ospedale di Chivasso. Nella fuga l’altro è riuscito ad arrivare nella frazione di Arè, seguendo la ferrovia. Qui è stato individuato e fermato dai carabinieri della compagnia di Chivasso. Per lui è scattata la denuncia per lesioni aggravate.

